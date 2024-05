In der heutigen digitalen Ära kann die Bedeutung der Sicherheit in der Softwareentwicklung nicht genug betont werden. Da sich die Cyberbedrohungen täglich weiterentwickeln, ist die Gewährleistung der Sicherheit Ihrer Software von größter Bedeutung. Wie können Entwickler ihre Anwendungen vor Schwachstellen schützen? Welche Schritte können unternommen werden, um sensible Daten zu schützen? Dies sind Fragen, die sich jeder Entwickler stellen muss. Die Einsätze sind hoch, und die Kosten einer Sicherheitsverletzung können sowohl finanziell als auch rufschädigend enorm sein. Daher ist die Einführung von Best Practices in der Sicherheit nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit, um die Integrität und Vertrauenswürdigkeit von Softwaresystemen zu erhalten.