Ein russischer Öltanker vor Rügen treibt manövrierunfähig in der Ostsee. Die Eventin, wie der Gigant heißt, ist beladen mit rund 99.000 Tonnen Öl und gehört zur sogenannten russischen Schattenflotte, also zur nicht registrierten und oft überalteten Schiffsflotte Russlands. Trotz der massiven Ladung besteht derzeit keine akute Gefahr für die Umwelt. Doch was bedeutet dieser Vorfall für die Sicherheit auf See? Experten haben ihre Bedenken.