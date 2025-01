Rekordkrankenstand in Deutschland: Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und Konjunkturflaute ist das für Unternehmer ein hohes wirtschaftliches Risiko. Politik und Wirtschaft fordern jetzt Maßnahmen, so wie Allianz-Chef Bäte, der den Arbeitnehmern am ersten Krankheitstag den Lohn streichen will. Können Deutsche sich zu leicht krankmelden? Was sind die Ursachen? Und sind andere Länder strenger?