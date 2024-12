Die Wahlkampfprogramme der deutschen Parteien werden erst am kommenden Dienstag offiziell vorgestellt. Die Grundthemen und Positionierungen sind jedoch bereits klar. Steuern, Rente, Klima und auch Mieten sind zentrale Themen in den Programmen. Am kommenden Montag stellt Bundeskanzler Scholz die Vertrauensfrage, am 23. Februar 2025 sollen dann Neuwahlen stattfinden.