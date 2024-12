Ab Januar 2025 kommt die neue Grundsteuer in Deutschland zum Einsatz. Viele Hausbesitzer und künftige Käufer sind besorgt. Und das zurecht. Bei einer Auswertung von 711 Gemeinden in Deutschland hat sich gezeigt: Die Neuerung stellt die größte Preisexplosion in der Grundsteuer seit 10 Jahren dar. Was man alles über die Grundsteuer wissen muss und was die Neuerung bedeutet, gibt es hier.