Der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen wird nicht nur die amerikanische politische Landschaft prägen, sondern auch weitreichende Konsequenzen haben. Besonders ist Europa besorgt: Eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump könnte höhere Zölle auf europäische Waren zur Folge haben, was die ohnehin angeschlagene deutsche Wirtschaft stark belasten würde. Zudem werfen die Entwicklungen im US-Wahlkampf Schatten auf den Ukraine-Konflikt, denn viele fragen sich, wie sich die politische Ausrichtung in Washington auf die geopolitische Stabilität auswirken könnte. Die DWN haben die Medien in verschiedenen Ländern analysiert und berichten über deren Sorgen und Prognosen in Bezug auf die Wahlen.