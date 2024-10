Die US-Wahl, das besagen die Prognosen, wird aller Voraussicht per hauchdünner Mehrheit entschieden. Angeblich sind es lediglich eine Handvoll „Swing States“, die den Unterschied ausmachen werden - von Michigan und Wisconsin über Pennsylvania, North Carolina und Georgia bis Arizona und Nevada. Ein Staat, den Donald Trump stets als sichere Bank für sich erachtet hat und nicht gefährdet sieht, ist Florida. Denkbar, dass sich Trump da täuscht. Der Sunshine-State könnte am 5. November für eine faustdicke Überraschung sorgen. Die Demokraten geben sich zuversichtlich: „Florida is in play“, sagen sie. Was Harris 30 Wahlmänner einbringen würde und wohl den Sieg sichert.