In der Nähe von Göteborg in Schweden wird an einem neuartigen hybrid-elektrischem Regionalfahrzeug getüftelt, dass das klimafreundliche Fliegen revolutionieren könnte. Mitte September ist das Flugzeug als Demonstrator vorgestellt worden. In Luftfahrt-Kreisen steigt die Begeisterung und hoffnungsfrohe Erwartung.