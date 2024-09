Die italienische Großbank Unicredit hat sich in signifikantem Umfang an der Commerzbank beteiligt, was zu neuen Übernahmegerüchten geführt hat. Die Unicredit nutzte den angekündigten Verkauf von Anteilen durch den Bund und erwarb zusätzliche Aktien am Markt, wie sie am Mittwoch in Mailand bekannt gab. Was heißt das für das zweitgrößte deutsche Geldhaus?