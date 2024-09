Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sind auch eine Abrechnung mit der verfehlten Wirtschaftspolitik der Ampel-Koalition in Berlin. Viele Unternehmer und Selbstständige haben ihr Kreuz bei der AfD gemacht, denn der Mittelstand hat Angst vorm Abstieg. Erfahren Sie, wie groß die Existenzsorgen im Handwerk sind und was der Mittelstand in Zukunft erwartet. Die Zeit der Ignoranz ist vorbei.