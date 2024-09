Es ist wohl kein Zufall, dass VW-Chef Oliver Blume just zum Zeitpunkt die Propanflasche in Wolfsburg aufgedreht hat, als vor Gericht in Braunschweig der Prozess gegen seinen Vorgänger Martin Winterkorn beginnt. Im Dach des Stammwerks kokelt schon lange ein Schwelbrand. Seit dieser Woche steht der Dachstuhl in Flammen. Deutschlands größter Autobauer ist unprofitabel und droht unterzugehen, wenn nicht dringend Personal abgebaut und in Deutschland ein oder gar zwei Werke schließen. Überraschend kommt das nicht. Wer ist Schuld an dem Debakel?