Liebe Leserinnen und Leser, jede Woche gibt es ein Thema, das uns in der DWN-Redaktion besonders beschäftigt und das wir oft auch emotional diskutieren. An dieser Stelle stellen wir - wie jeden Freitag - unseren Standpunkt klar. In dieser Woche geht es um das Thema Einwanderung - und die Frage: Warum können wir nicht, was Schweden und Dänemark bei der Migration hinkriegen? Wer blockiert und mauert in Berlin?