Die Wall Street spricht über den Rückgang an den Aktienmärkten Anfang August. Einige Aktienanalysten und Börsenexperten gehen auf die Ursachen ein, andere denken über die Aussichten nach, wieder andere erwähnen die Chancen, die sich in naher Zukunft eröffnen werden. Die DWN haben die wichtigsten Statements gesammelt - so geht es an der Wall Street weiter.