Liebe Leserinnen und Leser, jede Woche gibt es ein Thema, das uns in der DWN-Redaktion besonders beschäftigt und das wir oft auch emotional diskutieren. An dieser Stelle lasse ich Sie jeden Freitag an meinem Standpunkt teilhaben - immer kritisch, selbstverständlich unabhängig, meist unbequem. In dieser Woche geht es wieder einmal um unsere Hauptstadt. Berlin entwickelt sich zum hoffnungslosen Fall - über fünf Milliarden Euro fehlen absehbar im Haushalt, der Finanzsenator muss zehn Prozent kürzen. Ob das die Stadt aushält? Irgendwer muss da einschreiten!