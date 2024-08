In den USA steht die Entscheidung über den Running-Mate von US-Vize-Präsidentin Kamala Harris an, die am 5. November gegen Donald Trump als Spitzenkandidatin der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen antritt. Es wird allgemein erwartet, dass die Entscheidung am Dienstag in Philadelphia bekanntgegeben wird. Spricht der Ort der Wahl für Pennsylvanias Gouverneur Josh Shapiro? Die DWN geben Ihnen einen Überblick über die Alternativen, die Harris hat.