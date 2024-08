Könnten Veränderungen am traditionellen „Petrodollar“-System die globale Dominanz des Dollars untergraben? Seit einem halben Jahrhundert verkaufen die USA fortschrittliche Waffen an Saudi-Arabien, und das Königreich denominiert seine Ölverkäufe in Dollar. Nun jedoch, da Saudi-Arabien offen erwägt, Ölverkäufe in anderen Währungen zu bepreisen, gibt es Gerüchte, dass dieses Arrangement ins Wanken geraten könnte.