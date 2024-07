Kamala Harris nimmt nun auch in der Außen- und Sicherheitspolitik mehr Einfluss auf das Geschehen in der Welt. Sie mahnte Benjamin Netanjahu im Gaza-Konflikt seinen Kurs zu ändern. Das führte sogleich zu heftiger Kritik in Israel. Freilich drückt viel mehr die Ablehnung gegen Israels Kriegsführung in den USA.