Die Nato-Staaten beschleunigen die Lieferung von F-16-Jets an die Ukraine. USA, Niederlande und Dänemark haben am Dienstag beim Nato-Gipfel in Washington erklärt, dass der Transfer der F-16-Jets bereits begonnen hat. Diese westlichen Kampfflugzeuge sollen noch diesen Sommer zur Verteidigung gegen den russischen Angriff eingesetzt werden. Was das für die Nato-Pläne der Ukraine bedeutet!