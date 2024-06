In Deutschland werden Neubauten vorwiegend mit Wärmepumpen in Deutschland beheizt. Im vergangenen Jahr wurden die strombetriebenen Geräte in fast zwei Drittel (64,6 Prozent) der 96.800 fertiggestellten Wohngebäude installiert, berichtete das Statistische Bundesamt am Dienstag. Wo die Gründe liegen!