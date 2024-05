Im Jahr 1950 veröffentlichte George A. Lincoln von der Abteilung für Sozialwissenschaften an der US-Militärakademie das Buch „Economics of National Security: Managing America’s Resources for Defense“, in dem er die schmerzhaften Lehren aus der industriellen Mobilisierung während des Zweiten Weltkriegs zusammenfassten. Siebzig Jahre später gewinnt seine Denkweise wieder an Aktualität, da sie - angesichts der aktuellen Weltlage - einen Rahmen für die notwendige wirtschaftliche und sicherheitspolitische Strategie für die US-Regierung bietet.