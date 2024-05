In Deutschland sind sie rar geworden, in England auch. Immerhin gibt es noch hie und da einen der nostalgischen Häuschen. Ein Foto in der roten Telefonzelle, mit dem Blick auf Big Ben, fertig ist das typische Motiv vieler London-Besucher. Für ihren eigentlichen Zweck wird die Telefonzelle kaum noch gebraucht. Die DWN erinnern sich „out of the box“.