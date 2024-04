Es gab einmal Zeiten, da haben Investoren bei ihren Kaufentscheidungen an der Börse fast ausschließlich auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis geschaut. In den USA hat sich da etwas verändert: Seit Donald Trump und Corona hören Anleger nun auch darauf, was Cathie Wood sagt und predigt - eine bibeltreue Evangelistin, die es zu einer der bekanntesten Börsen-Persönlichkeiten in Amerika geschafft hat. Nun kann man der Dame und ihrer Investmentgesellschaft ARK Investment auch in Europa folgen.