Seit Monaten mehren sich Anzeichen für ein Erstarken des Terrorismus in Europa. Nach den Anschlägen auf die Konzerthalle in Moskau ist diese Tendenz konkret geworden. Was bedeutet diese neue Terrorgefahr in Europa für Menschen und Wirtschaft? Und wie konkret ist die Bedrohungslage in Deutschland? Eine Analyse des Wall Street Journals lässt aufhorchen!