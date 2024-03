Kein Hersteller baut so gute und so viele Flugzeuge wie Airbus. Eine Erfolgsgeschichte, an die sich Frankreich und Deutschland gerade in Zeiten wie diesen erinnern sollten. Die Lektion lautet: Zusammen ist Europa stark und auch von den Amerikanern nicht zu bezwingen. Die DWN werfen einen Blick zurück und geben zugleich einen Ausblick, warum Boeing nicht mehr hinterher kommt - und wo ganz neue Wettbewerber lauern.