Wir wohnen nicht mehr so wie unsere Eltern, von unseren Vorfahren ganz zu schweigen. Das Einfamilienhaus am Stadtrand ist längst nicht mehr zeitgemäß, doch auch die weiträumige Altbauwohnung ist out, seitdem klar wird, dass es für die Gasetagenheizung keine preisgünstige Alternative im Bestand gibt. Der Trend geht indes in eine ganz andere Richtung.