Architekten-Wettbewerb mit großer Ausstrahlung: Ein geplanter Umbau in Berlin-Moabit beherzigt vorbildlich das Thema Klimaschutz. Die Bauherrin zeigt so anderen Unternehmen in Deutschland neue Ansätze in der Immobilienwirtschaft auf. Das Gebäude versöhnt zugleich die Geschichte der Hauptstadt mit der Zukunft.