In einer Zeit, in der der Krypto-Markt und die Immobilienbranche gleichermaßen die Zinssätze und die potenzielle Einführung von Bitcoin ETFs im Jahr 2024 beobachten, positioniert sich Eternity Inc., angeführt von Gründer Mykhailo Romanenko und CEO Roman Leithäuser, als ein Schlüsselakteur in beiden Sektoren dieses sich entwickelnden Finanzökosystems.