Chinesischer Botschafter in Israel tot aufgefunden

Sowohl US-Päsident Donald Trump als auch sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping sehen Politik als ein Nullsummenspiel, in dem es nur einen Gewinner und einen Verlierer geben kann. Doch so, wie sie in der Corona-Krise agieren, stehen ihre Länder am Ende beide als Verlierer da, wie Harvard-Politikwissenschaftler Joseph S. Nye analysiert.