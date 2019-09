Ryanair streicht bis zu 700 Stellen

Der irische Billigflieger Ryanair will 500 bis 700 Arbeitsplätze streichen. Die Gesellschaft habe rund 500 Piloten zuviel an Bord, sagte Vorstandschef Michael O'Leary am Donnerstag auf der

Der irische Billigflieger Ryanair will 500 bis 700 Arbeitsplätze streichen. Die Gesellschaft habe rund 500 Piloten zuviel an Bord, sagte Vorstandschef Michael O'Leary am Donnerstag auf der Hauptversammlung des Konkurrenten der Deutschen Lufthansa in Dublin. Einige könnten für zwölf Monate ohne Bezahlung freigestellt werden, doch es werde auch Entlassungen geben. Ryanair beschäftigt insgesamt rund 17.000 Mitarbeiter. Im Juli war noch von einem Überhang von 900 Stellen die Rede. Ryanair begründete das damit, dass sich die Auslieferung neuer Boeing-Flugzeuge des nach zwei Abstürzen weltweit gesperrten Modells 737 MAX verzögere. O'Leary bekräftigte, vor Ende Februar rechne er nicht damit, den ersten von insgesamt 58 bestellten Jets in Dienst stellen zu können.