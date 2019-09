Börse Hongkong greift für 35 Milliarden Euro nach Londoner LSE

Die Börse in Hongkong streckt ihre Fühler nach der Londoner Rivalin LSE aus - und könnte damit deren eigene Übernahmepläne durchkreuzen. Die Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) machte der

Die Börse in Hongkong streckt ihre Fühler nach der Londoner Rivalin LSE aus - und könnte damit deren eigene Übernahmepläne durchkreuzen. Die Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) machte der LSE am Mittwoch überraschend ein Übernahmeangebot im Gesamtvolumen von 31,6 Milliarden Pfund (umgerechnet rund 35 Milliarden Euro). Ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde einen weltweiten Marktführer unter den Börsenbetreibern schaffen, erklärte der Konzern aus Hongkong. Bei Anlegern sorgte das für Freude: Die LSE-Aktie schoss um bis zu 16,4 Prozent in die Höhe. Auch die Titel der Deutschen Börse notieren zeitweise gut drei Prozent fester.