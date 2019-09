BIP-Wachstum der Eurozone im zweiten Quartal halbiert

Die Wirtschaft der Euro-Zone bekommt die Folgen des Abschwungs in der Weltwirtschaft zusehends zu spüren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwischen April und Juni nur noch um 0,2 Prozent zum

Die Wirtschaft der Euro-Zone bekommt die Folgen des Abschwungs in der Weltwirtschaft zusehends zu spüren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwischen April und Juni nur noch um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Es bestätigte damit eine frühere Schätzung. Damit halbierte sich das Wachstum, das zu Jahresbeginn noch bei 0,4 Prozent lag. Im zweiten Quartal bremste der Außenhandel das Wachstum: Die Exporte stagnierten, die Importe zogen leicht an. Konsum und Investitionen sorgten hingegen für Rückenwind.