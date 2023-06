Die Republik blickt nach Sonneberg. Ausgerechnet ein kleiner Landkreis am Südhang des Thüringer Waldes steht an diesem Wochenende im Blickpunkt der Politik. Denn sollte es passieren, dass am Sonntag erstmals in Deutschland ein Landrat von der AfD gewählt wird, ist eines sicher: Der Umfrage-Aufschwung für die AfD dürfte dann weitergehen und für die CDU wird es ungemütlich – in Thüringen und im Bund.