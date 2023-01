Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir der tägliche redaktionelle Email-Newsletter DWN-Telegramm an meine Emailadresse geschickt wird. Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der BF Blogform Social Media GmbH widerrufen, z.B. per Email an leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de

<div class="finlive-list-one article tip_15" data-ct="finlive" data-ctype="article" data-artid="701745" data-id="701745" data-tip="15" data-time="2023-01-26 15:45:44" data-stamp="1674744344" > <a class="title" href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/701745/Die-Strasse-von-Malakka-Hotspot-fuer-Wirtschaft-und-Geopolitik" target="_blank">Die Straße von Malakka: Hotspot für Wirtschaft und Geopolitik</a> <span class="tags"><span class="tag tag_PR">(Werbung)</span> </span> <div class="info"> <span class="time">25 Min</span> <div class="clear"></div> </div><!--/info--> <div class="more"> <div class="flash">Die Meerenge von Malakka gehört zu den wichtigsten Wasserstraßen und geopolitischen Hotspots der Welt. Hier ringen gleich mehrere Großmächte um Einfluss.</div> <a class="more" data-event-category="finlive" data-event-action="list-more" data-event-label="701745_Die Straße von Malakka: Hotspot für Wirtschaft und Geopolitik" href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/701745/Die-Strasse-von-Malakka-Hotspot-fuer-Wirtschaft-und-Geopolitik" target="_blank">Zum Artikel...</a> </div> <div class="body article"> </div> <div class="tools" style="display:none"> <a title="Link kopieren" class="social link" href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/701745"><i class="icon-link fa-solid fa-link fa-fw Cfa Cfa-link"></i></a> <a title="Twitter" target=_blank href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fdeutsche-wirtschafts-nachrichten.de%2F701745%2FDie-Strasse-von-Malakka-Hotspot-fuer-Wirtschaft-und-Geopolitik&text=Die+Stra%C3%9Fe+von+Malakka%3A+Hotspot+f%C3%BCr+Wirtschaft+und+Geopolitik" class="social twitter"><i class="icon-twitter fa-brands fa-twitter fa-fw Cfa Cfa-twitter"></i></a> <a title="Facebook" target=_blank href="#" class="social fb"><i class="icon-facebook fa-brands fa-facebook-f fa-fw Cfa Cfa-facebook"></i></a> </div> <div class="clear"></div> <div class="less"><a class="less" href="#">Weniger▲</a></div> </div> <div class="finlive-list-one article tip_100" data-ct="finlive" data-ctype="article" data-artid="702014" data-id="702014" data-tip="100" data-time="2023-01-26 13:43:38" data-stamp="1674737018" > <a class="title" href="https://express.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/702014/Doppelmord-in-Brokstedt-Palaestinenser-war-polizeibekannt" target="_blank">Doppelmord in Brokstedt: Palästinenser war polizeibekannt</a> <span class="tags"></span> <div class="info"> <span class="time">2 Std</span> <div class="clear"></div> </div><!--/info--> <div class="more"> <div class="flash">Der mutmaßliche Täter von Brokstedt war nach dpa-Informationen mehrere Jahre lang im nordrhein-westfälischen Euskirchen gemeldet und wurde in der Zeit mehrfach wegen verschiedener Straftaten</div> <a class="more" data-event-category="finlive" data-event-action="list-more" data-event-label="702014_Doppelmord in Brokstedt: Palästinenser war polizeibekannt" href="https://express.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/702014/Doppelmord-in-Brokstedt-Palaestinenser-war-polizeibekannt" >Mehr▼</a> </div> <div class="body article"> </div> <div class="tools" style="display:none"> <a title="Link kopieren" class="social link" href="https://express.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/702014"><i class="icon-link fa-solid fa-link fa-fw Cfa Cfa-link"></i></a> <a title="Twitter" target=_blank href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fexpress.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de%2F702014%2FDoppelmord-in-Brokstedt-Palaestinenser-war-polizeibekannt&text=Doppelmord+in+Brokstedt%3A+Pal%C3%A4stinenser+war+polizeibekannt" class="social twitter"><i class="icon-twitter fa-brands fa-twitter fa-fw Cfa Cfa-twitter"></i></a> <a title="Facebook" target=_blank href="#" class="social fb"><i class="icon-facebook fa-brands fa-facebook-f fa-fw Cfa Cfa-facebook"></i></a> </div> <div class="clear"></div> <div class="less"><a class="less" href="#">Weniger▲</a></div> </div> <div class="finlive-list-one article tip_1" data-ct="finlive" data-ctype="article" data-artid="701961" data-id="701961" data-tip="1" data-time="2023-01-26 13:41:31" data-stamp="1674736891" > <a class="title" href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/701961/Neue-Vorgaben-aus-Bruessel-Stammdaten-der-Industrie-sollen-vereinheitlicht-werden" target="_blank">Neue Vorgaben aus Brüssel: Stammdaten der Industrie sollen vereinheitlicht werden</a> <span class="tags"></span> <div class="info"> <span class="time">2 Std</span> <div class="clear"></div> </div><!--/info--> <div class="more"> <div class="flash">Richtige Daten sind das Fundament für die Digitalisierung verschiedenster Prozesse im Handel. Hin und wieder sind die Datensätze jedoch fehlerhaft. Darum bekommt die Industrie neue Vorgaben zur Vereinheitlichung. Festgelegt werden die Vorgaben von einer Organisation,die enge Verbindung mit der EU knüpft.</div> <a class="more" data-event-category="finlive" data-event-action="list-more" data-event-label="701961_Neue Vorgaben aus Brüssel: Stammdaten der Industrie sollen vereinheitlicht werden" href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/701961/Neue-Vorgaben-aus-Bruessel-Stammdaten-der-Industrie-sollen-vereinheitlicht-werden" target="_blank">Zum Artikel...</a> </div> <div class="body article"> </div> <div class="tools" style="display:none"> <a title="Link kopieren" class="social link" href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/701961"><i class="icon-link fa-solid fa-link fa-fw Cfa Cfa-link"></i></a> <a title="Twitter" target=_blank href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fdeutsche-wirtschafts-nachrichten.de%2F701961%2FNeue-Vorgaben-aus-Bruessel-Stammdaten-der-Industrie-sollen-vereinheitlicht-werden&text=Neue+Vorgaben+aus+Br%C3%BCssel%3A+Stammdaten+der+Industrie+sollen+vereinheitlicht+werden" class="social twitter"><i class="icon-twitter fa-brands fa-twitter fa-fw Cfa Cfa-twitter"></i></a> <a title="Facebook" target=_blank href="#" class="social fb"><i class="icon-facebook fa-brands fa-facebook-f fa-fw Cfa Cfa-facebook"></i></a> </div> <div class="clear"></div> <div class="less"><a class="less" href="#">Weniger▲</a></div> </div> <div class="finlive-list-one article tip_1" data-ct="finlive" data-ctype="article" data-artid="702011" data-id="702011" data-tip="1" data-time="2023-01-26 12:16:59" data-stamp="1674731819" > <a class="title" href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/702011/Autobranche-muss-sich-auf-anhaltenden-Chipmangel-einstellen" target="_blank">Autobranche muss sich auf anhaltenden Chipmangel einstellen</a> <span class="tags"></span> <div class="info"> <span class="time">4 Std</span> <div class="clear"></div> </div><!--/info--> <div class="more"> <div class="flash">Der Chipmangel wird die weltweite Autoproduktion bis zum Jahr 2026 um ein Fünftel drosseln, so der Branchenverband VDA. Doch der hohe Verbrauch ist hausgemacht.</div> <a class="more" data-event-category="finlive" data-event-action="list-more" data-event-label="702011_Autobranche muss sich auf anhaltenden Chipmangel einstellen" href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/702011/Autobranche-muss-sich-auf-anhaltenden-Chipmangel-einstellen" target="_blank">Zum Artikel...</a> </div> <div class="body article"> </div> <div class="tools" style="display:none"> <a title="Link kopieren" class="social link" href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/702011"><i class="icon-link fa-solid fa-link fa-fw Cfa Cfa-link"></i></a> <a title="Twitter" target=_blank href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fdeutsche-wirtschafts-nachrichten.de%2F702011%2FAutobranche-muss-sich-auf-anhaltenden-Chipmangel-einstellen&text=Autobranche+muss+sich+auf+anhaltenden+Chipmangel+einstellen" class="social twitter"><i class="icon-twitter fa-brands fa-twitter fa-fw Cfa Cfa-twitter"></i></a> <a title="Facebook" target=_blank href="#" class="social fb"><i class="icon-facebook fa-brands fa-facebook-f fa-fw Cfa Cfa-facebook"></i></a> </div> <div class="clear"></div> <div class="less"><a class="less" href="#">Weniger▲</a></div> </div> <div class="finlive-list-one article tip_1" data-ct="finlive" data-ctype="article" data-artid="702001" data-id="702001" data-tip="1" data-time="2023-01-26 12:07:46" data-stamp="1674731266" > <a class="title" href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/702001/Tarifstreit-Gewerkschaft-setzt-Braubranche-unter-Druck" target="_blank">Tarifstreit: Gewerkschaft setzt Braubranche unter Druck</a> <span class="tags"></span> <div class="info"> <span class="time">4 Std</span> <div class="clear"></div> </div><!--/info--> <div class="more"> <div class="flash">Die Situation zwischen Braubranche und Gewerkschaft spitzt sich zu. Nun erhöht die Gewerkschaft NGG den Druck und fordert Lohnanhebungen für Brauangestellte in Baden-Württemberg. Der deutsche Brauer-Bund kündigt derweil weiter steigende Bierpreise an.</div> <a class="more" data-event-category="finlive" data-event-action="list-more" data-event-label="702001_Tarifstreit: Gewerkschaft setzt Braubranche unter Druck" href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/702001/Tarifstreit-Gewerkschaft-setzt-Braubranche-unter-Druck" target="_blank">Zum Artikel...</a> </div> <div class="body article"> </div> <div class="tools" style="display:none"> <a title="Link kopieren" class="social link" href="https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/702001"><i class="icon-link fa-solid fa-link fa-fw Cfa Cfa-link"></i></a> <a title="Twitter" target=_blank href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fdeutsche-wirtschafts-nachrichten.de%2F702001%2FTarifstreit-Gewerkschaft-setzt-Braubranche-unter-Druck&text=Tarifstreit%3A+Gewerkschaft+setzt+Braubranche+unter+Druck" class="social twitter"><i class="icon-twitter fa-brands fa-twitter fa-fw Cfa Cfa-twitter"></i></a> <a title="Facebook" target=_blank href="#" class="social fb"><i class="icon-facebook fa-brands fa-facebook-f fa-fw Cfa Cfa-facebook"></i></a> </div> <div class="clear"></div> <div class="less"><a class="less" href="#">Weniger▲</a></div> </div>