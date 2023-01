Die Malta Gaming Authority ist eine der wichtigsten Glücksspielbehörden in Europa. Wer eine Lizenz aus Malta hat, gilt als sicher und vertrauenswürdig. Gleichzeitig genießen Spieler in maltesischen Online Casinos mehr Freiheiten als etwa in deutschen Casinos, denn die Spielauswahl ist dort deutlich größer. Ebenso dürfen Einsätze und Einzahlungen viel höher ausfallen. Das lockt auch viele Spieler aus Österreich an, die nach Lust und Laune Spielautomaten, Roulette und andere Glücksspiele spielen möchten.