Bundesregierung will Ukraine 'Gepard'-Panzer liefern

Wenn man einen Autofahrer nach der Bedeutung des Kennzeichens fragt, wird man wohl in den allermeisten Fällen eine kleine oder sogar größere Anekdote erzählt bekommen. Kaum jemand entscheidet sich bei der Zulassung für ein zufällig generiertes Nummernschild - Wunschkennzeichen sind nach wie vor absolut beliebt in Deutschland. Aber was sagen eigentlich die harten Zahlen und Fakten? Wie erfolgreich ist die Wunschkennzeichen-Branche hierzulande wirklich? Und was muss man eigentlich bei der Zulassung beachten, wenn man ebenfalls ein personalisiertes Nummernschild haben möchte? Um die Beantwortung dieser Fragen soll es im Folgenden gehen.