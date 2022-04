Russland spendet Kuba fast 20.000 Tonnen Weizen

In Anbetracht des russischen Krieges in der Ukraine, der steigenden Rohstoffpreise und der galoppierenden Inflation gewinnt Gold als Krisenanlage zunehmend wieder an Bedeutung. Die DWN geben einen Überblick über die aktuellen Verkaufskurse am Bankschalter, die im Vergleich zur Vorwoche leicht gefallen sind.