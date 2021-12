Russland verhindert UN-Beschluss zum Klimawandel

In den letzten Jahren befand sich das Online Glücksspiel für deutsche Kunden in einer etwas verwirrenden Situation. Wirklich legal konnte man bis vor kurzem in Deutschland tatsächlich nur in Schleswig-Holstein spielen - es war das einzige Bundesland Deutschlands mit einer Lizenz für legal Online Spiele und Sportwetten. Es durften nur Kunden mit Wohnsitz im Bundesland angenommen werden.