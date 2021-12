Lira-Verfall befeuert Rally türkischer Aktien

Der internationale Profisport ist zu einem enormen wirtschaftlichen Zweig gewachsen. Ob Fußball, Basketball oder American Football – der Profisport zieht Millionen von Menschen in seinen Bann und generiert damit auch enorme Umsätze. Vor allem seitdem immer mehr Investoren den Weg in den Profisport suchen, sind die Zahlen in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. Das gilt insbesondere für Majorligen der US-Sportarten – aber auch für die eSports. Besonders die US-Sportarten wollen mehr und mehr in Europa und den anderen Teilen der Welt expandieren. Wir stellen die großen US-Sportligen genauer vor.