Corona-Profiteur? Chinas Exporte brummen weiter – Oktober-Plus von 27 Prozent

Wie ist das Management der Corona-Krise in Deutschland zu beurteilen? Was ist gut gelaufen, wo wurden Fehler gemacht? Diese Fragen beantwortet der Epidemiologe Prof. Dr. Timo Ulrichs, der an der Berliner Akkon Hochschule für Humanwissenschaften den Studiengang „Internationale Not- und Katastrophenhilfe“ leitet.