Aus Rundfunkbeiträgen: WDR-Chef Tom Buhrow sahnt 404.000 Euro im Jahr ab, Schäubles Tochter bekommt 285.000 Euro

Die Menschen im Flutkatastrophengebiet im Ahrtal fühlen sich offenbar alleingelassen. Die Bürgermeister der Region beklagen in einem Offenen Brief an Kanzlerin Merkel und Ministerpräsidentin Dreyer: „Die Gefahr von Seuchen und Krankheiten steigt mit jedem Tag, da eine intakte Frischwasserversorgung und Abwasserentsorgung in großen Teilen nicht mehr existent ist. Dementsprechend steigt auch die Angst in der ohnehin schon stark traumatisierten Bevölkerung. Menschen haben aus Verzweiflung bereits den Freitod gewählt.“