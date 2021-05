Top-Model stirbt nach Corona-Impfung mit AstraZeneca

In den USA berichtet die Öffentlichkeit über die „Great Reset“-Initiative, um darüber zu diskutieren. Nur in Deutschland ist das offenbar nicht möglich, weil der „Great Reset“ per se als Verschwörungstheorie abgetan wird. Und übrigens noch was: Halten Sie sich im Juni 2021 von den Straßen fern. In diesem Artikel erfahren Sie, warum diese Warnung erfolgt.