In den Niederlanden öffnen Bars und Restaurants wieder

Reinhard Mey ist einer der bekanntesten Liedermacher Deutschlands. „Es ist 'ne riesen Konjunktur für Rattenfänger. (…) 'Ne Zeit für Selbstbediener und Geschäftemacher. Scheinheiligkeit, Geheuchel und Postengeschacher. Und sie sind alle hochgeachtet und sehr anerkannt (…) Und die, die da so vorlaut in der Talk-Runde strampeln, sind es, die auf allen Werten mit Füßen rumtrampeln (…) Wir hab'n ein Grundgesetz, das soll den Rechtsstaat gerantier'n. Was hift's, wenn sie nach Lust und Laune dran manipulieren“, so Mey in seinem Werk „Sei wachsam!“ aus dem Jahr 1996.