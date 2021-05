Nestle baut für 200 Millionen Dollar Nescafe-Fabrik in Indonesien

Nachdem die Kurse der größten Kryptowährungen lange einen Rekord nach dem anderen jagten, scheint die Kursrally zunächst beendet. So mussten Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Co. nach den Ankündigungen von Tesla zuletzt deutliche Einbußen hinnehmen und sorgten so bei vielen Anlegern für Ernüchterung. So steht und fällt der Wert von Kryptowährungen derzeit mit deren möglichen Anwendungsfällen. Dabei akzeptieren längst auch abseits von Tesla viele Händler die digitalen Währungen.