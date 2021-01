Spahn: "Wir gehen noch durch mindestens zehn harte Wochen"

NetEnt wurde 1996 von einem der führenden skandinavischen Offline-Casino-Betreiber gegründet und ist einer der Pioniere im Online-Glücksspiel. Ursprünglich aus Schweden stammend, ist NetEnt in einem großen Teil Europas und Nordamerikas aktiv, mit sieben Niederlassungen in ganz Europa und einer Niederlassung in den USA. Die Hauptbüros befinden sich in Stockholm (Schweden) und auf Malta. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeiter, die daran arbeiten, innovative Spiele zu entwickeln, ganz im Sinne von NetEnt's Vision "Driving the Online Casino Market through Better Games”.