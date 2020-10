Trump - Reduzierung der US-Truppen in Afghanistan bis Weihnachten

Der US-Tech-Gigant will in den nächsten drei Jahren rund eine Milliarde Dollar in journalistische Inhalte investieren. Das Geld fließt in Lizenzgebühren für große Verlage. Was an der Oberfläche nach einem Einlenken des Großkonzerns in Richtung der Medienhäuser aussieht, könnte in Wahrheit ganz anderen Zwecken dienen.