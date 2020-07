Seehofer stoppt Flüchtlingsaufnahme in Berlin

Die Landesregierung Baden-Württemberg will sich über einen Beteiligungsfonds an Unternehmen beteiligen, um deren Eigenkapital zu stärken. Mittelstands-Chef Mario Ohoven sieht darin eigentlich einen gut gemeinten Ansatz. „Gleichwohl warne ich mit Nachdruck davor, dass sich der Staat immer stärker an Unternehmen direkt beteiligt und damit Einfluss auf das operative Unternehmensgeschäft nimmt. Das kann auf Dauer nicht gut gehen“, so Ohoven.