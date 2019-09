Märkte am Mittag: Deutliche Verluste im Dax

Schwach ausgefallene Konjunkturdaten haben an den europäischen Aktienmärkten für lange Gesichter gesorgt. Der Dax gab am Montagvormittag 1,6 Prozent nach auf 12.273 Punkte, der EuroStoxx50 verlor

Schwach ausgefallene Konjunkturdaten haben an den europäischen Aktienmärkten für lange Gesichter gesorgt. Der Dax gab am Montagvormittag 1,6 Prozent nach auf 12.273 Punkte, der EuroStoxx50 verlor 1,2 Prozent auf 3528 Zähler. Die Konjunktur in der Euro-Zone trübte sich überraschend ein, die Einkaufsmanagerindizes gaben anders als von Ökonomen erwartet nach. Vor allem in der Industrie, die unter Handelskonflikten, Brexit-Unsicherheit und der schwächeren Weltkonjunktur leidet, lief es schlechter. Am Markt mache sich Vorsicht breit, sagte Chris Beauchamp, Analyst bei IG Markets.

Investoren brachten ihr Geld in als sicher geltenden Staatsanleihen in Sicherheit. Im Gegenzug gab die Rendite der führenden deutschen Papiere auf minus 0,590 Prozent nach, die spanischen Titel rentierten mit 0,158 Prozent ebenfalls schwächer, bei den italienischen Staatsanleihen waren es noch 0,842 Prozent. Die Aktien von Fluggesellschaften legten zu. Die Lufthansa-Titel gewannen bis zu 1,8 Prozent, die Air-France-KLM-Anteilsscheine verteuerten sich um 2,2 Prozent. Ryanair-Papiere gewannen 3,8 Prozent, die Aktien des britischen Billigfliegers Easyjet sogar 6,3 Prozent.