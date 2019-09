Trump: Robert O'Brien wird Bolton-Nachfolger als Sicherheitsberater

US-Präsident Donald Trump will den Sondergesandten für Geiselnahmen, Robert O'Brien, zu seinem neuen Sicherheitsberater ernennen. "Ich habe lange und hart mit Robert zusammengearbeitet", twitterte

US-Präsident Donald Trump will den Sondergesandten für Geiselnahmen, Robert O'Brien, zu seinem neuen Sicherheitsberater ernennen. "Ich habe lange und hart mit Robert zusammengearbeitet", twitterte Trump am Mittwoch. "Er wird einen tollen Job machen!" Der in der Republikanischen Partei seit Jahren gut vernetzte O'Brien soll damit John Bolton nachfolgen, von dem sich Trump vor wenigen Tagen wegen Meinungsverschiedenheiten getrennt hatte.