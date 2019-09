Auftragspolster der Industrie bleibt im Juli stabil

Trotz der schwächelnden Nachfrage aus dem In- und Ausland ist das Auftragspolster der deutschen Industrie im Juli stabil geblieben. Der Bestand von noch nicht erledigten Aufträgen hielt sich auf

Trotz der schwächelnden Nachfrage aus dem In- und Ausland ist das Auftragspolster der deutschen Industrie im Juli stabil geblieben. Der Bestand von noch nicht erledigten Aufträgen hielt sich auf dem Vormonatsniveau, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Als Bestand wird die Summe der Auftragseingänge eines Monats gewertet, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu Umsätzen geführt haben und die nicht storniert wurden. Die Industrie befindet sich wegen Handelskonflikten und mauer Weltkonjunktur seit Monaten in der Rezession.