Tausende GM-Mitarbeiter streiken für höhere Löhne

Beim US-Autobauer General Motors (GM) wird erstmals seit 2007 landesweit gestreikt. Der Ausstand betrifft Gewerkschaftsangaben zufolge rund 48.000 auf Stundenbasis beschäftigte Arbeitnehmer und begann am Sonntag ab Mitternacht (Ortszeit). Die US-Autogewerkschaft UAW hatte zu den Streiks aufgerufen, da die Tarifverhandlungen mit dem Management bislang ergebnislos geblieben sind. "Wir tun das nicht leichtfertig", sagte UAW-Vertreter Terry Dittes in Detroit. "Das ist unser letztes Mittel." Ein länger anhaltender Arbeitskampf könnte dazu führen, dass GM die Produktion in Nordamerika herunterfahren muss.